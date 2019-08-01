«حمدان بن محمد للتصوير».. الفوز يلامس هواتفكم المحمولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها التاسعة، التي تأتي تحت عنوان «الماء».

وكشف الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، عن عناوين المحاور المصاحبة للمحور الرئيس، مشيراً إلى أن الجائزة تواصل للعام الثالث على التوالي مواكبتها للتسارع التقني، ومستجدات صناعة التصوير العالمية، وذلك بإثراء محاور الجائزة بمحور «التصوير بالهاتف المحمول»، الذي يفتح المجال للتصوير بكل أنواع الهواتف المحمولة، وفق شروط وضوابط خاصة.

وعن محور «التصوير بالهاتف المحمول» قال علي بن ثالث: «راقبنا باهتمام أصداء (الدرون) في الموسم الماضي، و(التايم لابس) قبل ذلك، فلاحظنا شغف الجمهور بالتجديد والاكتشاف ومعاصرة مستجدات التصوير، فعقدنا العزم على إطلاق هذا المحور السهل الممتنع، المبسّط من حيث المبدأ والصعب نسبياً من حيث جودة المُخرجات المعتمدة على المهارة الشخصية، وقليلٍ من التدخل التقني، ثم استكملنا المتطلبات التقنية والقانونية الخاصة به لمنح فرصة مفتوحة لكل مستخدمي الهواتف المحمولة، الذين تجاوز عددهم نصف سكان العالم».

وأضاف بن ثالث: «جاء اختيار (الماء) محوراً رئيساً، كمكون جمالي فائق الروعة، يعود بتوجهات الجائزة نحو الجمالية بعد مواسم عدة، ظهرت فيها سطوة الصورة الصحافية، والتناول الفوتوغرافي لموضوع الماء متسع باتساع رقعة المسطحات المائية على كوكب الأرض، وعلاقة الإنسان بالماء قديمة متجددة، وبسيطة لحد التعقيد، أما في ما يخص المصورين فنحن بانتظار رؤاهم الفنية لهذا الموضوع، بشكل مختلف لم يشاهده أحد من قبل، وهذه هي الوظيفة الإبداعية للمصورين المستحقين للفوز».

وللعام الرابع على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبراً ومستخرجاً الإمكانات القصصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور الأخير «العام» بمثابة مساحة الحرية الإبداعية التي تكسر جميع الأطر، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحد سواه، سواء باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

ويشهد الموسم التاسع الظهور الثالث لفئتين في الجوائز الخاصة، هما «جائزة صُناع المحتوى الفوتوغرافي» و«جائزة الشخصية /‏ المؤسسة الفوتوغرافية الواعدة»، حيث تستهدف الأولى المحررين والناشرين والمدونين والمروجين وصنّاع المحتوى الفوتوغرافي المطبوع /‏ الإلكتروني ذي التأثير الإيجابي الواضح والملموس، وأصحاب مؤسسات أغنت عالم الفوتوغرافيا وأسهمت في وصوله إلى ما هو عليه اليوم، ويدخل فيها أيضاً أصحاب الأبحاث والاختراعات المؤثرون.

بينما تُمنح الثانية لإحدى الشخصيات الصاعدة من الشباب أو المؤسسات الفوتوغرافية الناشئة، التي تشكل ظاهرة في عملها أو في ظروفها أو في أفكارها، وتمثل أملاً واعداً لصناعة الفوتوغرافيا في بلدها أو منطقتها أو في العالم أجمع. هذا بجانب الجائزة التقديرية التي تُمنح لشخصيات أسهمت في تطوير فن التصوير، وقدّمت خدمات جليلة للأجيال الجديدة التي تسلّمت زمام أمور هذه الرسالة الفنية من خلال عدسة الإبداع لتنال جائزة التقدير.

من اليوم

تستقبل الدورة التاسعة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، المشاركات بدءاً من اليوم وحتى 31 أكتوبر المقبل، على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ea.