جزائري يبتكر جهازاً لتنقية الهواء وكشف تسرب الغازات السامة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

ابتكر شاب جزائري جهازاً لتنقية الهواء من العناصر الملوِّثة والبكتيريا الضارة، وكشف تسرب الغازات السامة، وبشكل خاص غاز أحادي أكسيد الكربون.

ويحتوي الجهاز الجديد، الذي ابتكره محمد أمين بريك، خريج جامعة منتوري - تخصص البيولوجيا، على نظام حماية ذكي من تسرب الغازات السامة، يعتمد على حساس غازات يسمى «إم كيو-5»، مهمته الكشف عن غاز أحادي أكسيد الكربون وغاز الميثان.

وقال بريك، في حديث خاص لـ«مرصد المستقبل»: «زودت الجهاز الجديد بمحرك موصول بمعالج ذكي، مستعيناً بمنصة آردوينو، وهي لوح تطوير إلكتروني يتكون من دارة إلكترونية مفتوحة المصدر، مع متحكم دقيق يُبرمَج عن طريق الحاسوب، ومصمم لتسهيل استخدام الإلكترونيات التفاعلية في المشروعات متعددة الاختصاصات، ويعتمد المعالج الذكي على خوارزمية مطورة ببرنامج C».

وأضاف «عندما يرصد حساس (إم كيو-5) الغازات السامة أو البكتيريا المُلوِّثة أو الروائح الكريهة، يرسل البرنامج إشارة لتشغيل المحرك، ليبدأ تنقية الهواء، ويرسل في الوقت ذاته إشارة صوتية ومرئية إلى الهاتف النقال».

وتمرّ تنقية الهواء بمراحل، هي التقاط الجسيمات الدقيقة من خلال حقل كهرباي ثنائي القطب، وفي المرحلة الثانية يذيب الجهاز المُلوِّثات في حجرة ضغط تحاكي آلية عمل التركيب الضوئي، ويمرّ الهواء في المرحلة الثالثة بمرشح اصطناعي خاص، يحوي حبيبات نانو مجهرية، وكتلة فحم نشط، وحبيبات الزيوليت، وعناصر أخرى من الأملاح الطينية، التي تستخدم في عمليات الامتصاص الكيميائية، ويمر الهواء بمرحلة أخيرة يُسخَّن خلالها لإزالة الرطوبة ثم يُبرَّد، ليُطلق في الوسط مرة أخرى، موفراً هواء نقياً في المصانع أو وسائل النقل أو المنازل أو المستشفيات.

حاز ابتكار بريك المركز الأول على المستوى الوطني في مسابقة تحدي ابتكار الجزائر، عام 2019، وسجله رسمياً في المعهد الجزائري للملكية الصناعية، الجهة المخولة منح براءات الاختراع في الجزائر، ويأمل بريك الحصول على دعم المستثمرين ليتمكن من نشر ابتكاره في الأسواق المحلية والعالمية.

• يرصد حساس «إم كيو- 5» الغازات السامة أو البكتيريا المُلوِّثة أو الروائح الكريهة.