420 ألف درهم جوائز «ليوا عجمان للرطب والعسل»

المصدر: عجمان - وام

كشفت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تفاصيل مسابقات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019، الذي تنطلق فعالياته 31 يوليو الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وشروط المشاركة في تلك المسابقات التي تصل قيمة جوائزها إلى 420 ألف درهم، سيتم توزيعها على الفائزين في مختلف الفئات.

واعتمدت الدائرة أربع مسابقات أساسية، تشرف عليها لجنة تحكيم يومياً، ضمن فئات ومناطق جغرافية مختلفة من أهمها مسابقة مزاينة الرطب، التي تم تقسيمها إلى ثلاث مناطق جغرافية رئيسة، هي: إمارة عجمان، والمناطق الشمالية، وبقية المناطق، وشملت هذه الجائزة فئات عدة، بحسب أنواع التمور الأكثر شهرة في دولة الإمارات، وهي: بومعان وخضري والشيشي وخلاص والنخبة وفرض والبرحي وخنيزي ولولو.

كما أعلنت الدائرة عن مسابقة العسل، التي تعتبر من المسابقات الجديدة التي تم اعتمادها لأول مرة في المهرجان، حيث تم تخصيص نحو 40 ألف درهم، سيتم توزيعها على 12 فائزاً وفائزة على مدى أيام المهرجان، بينما تضمنت مسابقة الحمضيات والفواكه أربع فئات، هي: سلة الليمون وسلة المانجو وسلة اللوز وسلة الحمضيات، بالإضافة إلى مسابقة الطبخ التي شملت فئتي: الطبخ الشعبي، والطبخ المعاصر.

وقال مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية بعجمان، سعود الجسمي، إن اللجنة المنظمة للمهرجان تحرص على تنويع الفعاليات والبرامج، المقدمة خلال المهرجان، لتتناسب مع جميع احتياجات الجمهور والزوار.