الروبوتات تتفوّق على البشر في «حاسة اللمس»

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

صرّح باحثون في الجامعة الوطنية بسنغافورة أنهم طوّروا منظومة عصبية إلكترونية تستطيع استشعار اللمس أسرع من الجلد البشري بواقع 1000 مرة، وبالتالي يمكنها أن تمنح الروبوتات والأطراف الاصطناعية حاسة لمس تضاهي حاسة اللمس البشرية، إن لم تكن أفضل منها.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي»، المتخصص في التكنولوجيا، عن الباحث بنجامين تي، أستاذ علوم المواد والهندسة في جامعة سنغافورة، قوله: «يستخدم البشر حاسة اللمس لأداء كل المهام اليومية، مثل التقاط فنجان القهوة أو المصافحة، ودون حاسة اللمس نفقد الشعور بالاتزان أثناء السير. وبالمثل تحتاج الروبوتات إلى حاسة اللمس من أجل التواصل بشكل أفضل مع البشر، لكن الروبوتات في يومنا هذا مازالت لا تستطيع أن تشعر بالأشياء بشكل جيد».