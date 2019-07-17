«إكسبو دبي» لسكان الإمارات: كونوا أول الزوار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن فتح أبوابه للجمهور لتمكينهم من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم والذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.

وستتيح جولات تنظم خصيصاً لهذا الغرض تعريف الجمهور بما ينتظرهم على مدار 173 يوماً، ستشمل الفعاليات والاحتفالات والفنون والثقافة والابتكارات من 192 دولة والملايين من الزوار من كل أنحاء العالم.

ويدعو «إكسبو 2020» سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين من جميع الأعمار والجنسيات، للمشاركة في جولات إلى حيث يصنع الحدث الأروع في العالم ضمن رحلات رائعة ومجانية إلى موقع إكسبو الممتد على 4.38 كيلومترات مربعة في دبي الجنوب.

واعتباراً من يوم السبت 20 يوليو الجاري ولغاية السبت 31 أغسطس المقبل، ستُقل حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول وأبوظبي مول وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمدن الأخرى.

وفي طريقهم إلى موقع إكسبو، سيتم تعريف الزوار بتاريخ إكسبو الدولي ودوراته المختلفة. وعند وصولهم إلى الموقع، سيجوب الجمهور مركز الزوار، ويتمتعون بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية، قبل العودة إلى الحافلة والتوجه إلى موقع إكسبو. وسيكون هؤلاء الزوار من أوائل الناس الذين سيكتشفون معالم إكسبو الرئيسة، وسيستمعون إلى الحقائق والأرقام المتصلة بهذا الحدث الضخم الذي سيكون الأروع في العالم.

وقالت الرئيس التنفيذي لشؤون التفاعل المجتمعي في إكسبو 2020 دبي، منال البيات: «لطالما تميزت دورات إكسبو الدولي بمعالمها المعمارية المميزة، مثل برج إيفل الذي شُيّد عام 1889. ويتيح إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة للناس في دولة الإمارات ليزوروا برفقة أسرهم وأصدقائهم موقع إكسبو ويشاهدوا تحفاً معمارية قيد الإنشاء، مثل ساحة الوصل التي ستكون قلب إكسبو النابض، أو جناح دولة الإمارات الذي يحاكي صقراً طائراً، أو جناح الاستدامة الذي يمثل أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصميم الرفيقة بالبيئة».

وأضافت «نتطلع قدماً للترحيب بالعالم في 2020، ولكن قبل أن نشرع أبوابنا للعالم سنفتحها للترحيب بالناس من دولة الإمارات لزيارة موقعنا الذي سيحفل بالفعاليات على مدار الأشهر الستة لانعقاد الحدث العالمي».

وستنظم الجولات أيام السبت والاثنين والأربعاء، وهي متاحة للجميع مجاناً بشرط الحجز المسبق وحمل بطاقة هوية.

يذكر أن فعاليات إكسبو 2020 دبي تقام من أكتوبر 2020 حتى أبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي. وسيشارك في الحدث الضخم أكثر من 192 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص، وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.

• «إكسبو دبي» يتيح فرصة فريدة لمشاهدة تحف معمارية قيد الإنشاء.

• ساحة الوصل ستكون قلب إكسبو النابض، وجناح الدولة يحاكي صقراً طائراً.

• الموقع سيحفل بالفعاليات على مدار الأشهر الستة لانعقاد الحدث العالمي.