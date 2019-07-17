أطباء بريطانيون ينجحون في فصل توأم ملتصقتين من الرأس

المصدر: لندن - رويترز

قال أطباء إن توأماً ملتصقتين من الرأس خضعتا لجراحة ناجحة في مستشفى بريطاني تم خلالها فصل الجمجمة والمخ والأوعية الدموية. وشملت الجراحة شديدة التعقيد عمليات عدة للتوأم صفا ومروة اللتين ولدتا في باكستان في يناير 2017 بحالة تعرف باسم «اتحاد القحف»، وفيها التصقت الجمجمتان وتشابكت أجزاء من المخ.

وقال ديفيد جيه. دوناواي الذي اشترك في الإشراف على فريق الجراحة الذي عالج التوأم: «اتحاد القحف حالة نادرة ومعقدة»، مضيفاً أن العملية التي أجريت في فبراير كانت الأكثر تعقيداً من نوعها التي يجريها فريقه حتى اليوم.

والتصاق التوأم من الرأس مع جمجمتين متداخلتين وجسمين منفصلين أمر نادر يحدث بين المواليد بنسبة أقل من مرة واحدة في المليون، بينما لايزال امتداد الاتصال بينهما إلى أوعية المخ أمراً نادراً.

ويقدر عدد التوائم ملتصقة القحف في أنحاء العالم بنحو 50 حالة كل عام، تبقى منها نحو 15 حالة على قيد الحياة بعد الشهر الأول من الولادة. وقال دوناواي إن عملية الفصل هذه أسهمت فيها التكنولوجيا الفنية بما فيها الواقع الافتراضي والتصوير المتطور السريع ثلاثي الأبعاد، ما أتاح للجراحين استخدام صور لمخ الفتاتين وأوعيتهما الدموية للإعداد والتدريب على الجراحة قبل التنفيذ للحد من المضاعفات.