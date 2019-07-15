«رواة القصص البصرية».. 9 فوتوغرافيين يحكون بالكاميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «كانون» تعاونها مع نخبة من المصورين المحليين والعالميين المرموقين، في إطار مبادرتها «رواة القصص البصرية». وسيقوم المصورون المختارون بتقديم سلسلة من ورش العمل والجلسات الحوارية، التي تهدف إلى صقل مهارات المصورين المهتمين بهذا المجال.

ويُعرف عن رواة القصص البصرية التسعة، الذين وقع الاختيار عليهم في إطار المبادرة، قدرتهم على التأثير في الآخرين وإلهامهم.

وقال فينكاتاسوبرمينان هاريهاران، مدير وحدة أعمال العملاء لدى شركة «كانون الشرق الأوسط»: «نحن نهدف من خلال مبادرة (رواة القصص) إلى ضمان استفادة محبي التصوير الفوتوغرافي ورواة القصص بالطريقة الأمثل من مواهبهم وصقلها. ونحن نتطلع أيضاً إلى إلهامهم، وتشجيعهم على رواية قصص بصرية رائعة».

وتضم قائمة المصورين أسماء من الحائزين جواز عالمية مثل كلينتون لوبي، المتخصص في تصوير الأزياء، والذي نال جائزة مصور العام من «ميديا ٢٤»، ويضم سجله الحافل أيضاً إخراج مسلسل تلفزيوني نال جوائز مهمة.

وسكينة رجبالي، هي واحدة من المصورين السبعة الوحيدين المحترفين والمجازين من الفئة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والتي أسهمت في لائحة طويلة من الكتب الأكثر مبيعاً، والمجلات الأكثر انتشاراً.

وخورخي فيراري، المصور الذي يتخذ من دبي مقراً له، والذي يتخصص في مجال التصوير الحي. وقد قام فيراري بتصوير بعض أهم البطولات الرياضية الرائدة في الدولة، بالإضافة إلى المسابقات العالمية. كما سيتولى المصور نيكولاس طعمة تعليم التصوير الفوتوغرافي الإبداعي، والتصوير الشخصي للمشاركين.

أما غاري شميد، المصور العالمي المعروف في مجال الفنادق والمنتجعات، والمصور الشخصي المعتمد لعدد من سلاسل الفنادق الراقية، فسيقوم بمشاركة أسرار التقاط أفضل الصور للطعام والديكورات الداخلية. في حين أن جلال بن ثنية، الخبير في مجال التصوير الفوتوغرافي لحياة الشارع، والذي قام بنشر كتب مصورة عن دبي، فسيقوم بإظهار كيف من الممكن تمرّس هذا الفن المميز.

كما تشمل قائمة المشاركين حسن أصلان، المالك المشارك لـ«دبي فيلم برودكشن»، والذي يقوم بتقديم أفلام وثائقية بميزانيات كبيرة ومشروعات أفلام تجارية. ونيك أروندل، مؤسس «ناتشورال فوتوغرافي إيليت»، والذي يقوم بتنظيم جولات للتصوير الفوتوغرافي في مدينة دبي.

وقامت كانون بإطلاق هذه المبادرة من خلال تنظيم فعالية في حي السركال أفينيو في دبي.