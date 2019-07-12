الأطفال على موعد مع «الطيور الغاضبة» في مهرجان «كيدز روك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف «دبي فستيفال سيتي مول» عن استعداداته لاستضافة شخصيات «الطيور الغاضبة» (أنجري بيردز)، المحبوبة من الأطفال والكبار معاً، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «كيدز روك»، الذي يستضيفه «دبي فستيفال سيتي مول» في أجواء ترفيهية مميزة. وسيتيح المهرجان لزواره من الأحبة الصغار فرصة قضاء أجمل الأوقات لثلاثة أسابيع إضافية من الفعاليات الترفيهية، تتضمن متابعة عروض «أنجري بيردز» المسرحية يومياً، ولقاء شخصياتها مباشرة، وتتضمن الفعاليات ورش عمل وجلسات قراءة كتب تشرف عليها مكتبة «جاشنمال»، والكثير من المفاجآت الأخرى. وسيحظى الأطفال بفرصة لقاء شخصياتهم المفضلة من فيلم «أنجري بيردز 2»، بما فيها «ريد»، قائد السرب الشجاع، و«تشاك» الشخصية المفعمة بالطاقة والشجاعة، و«بومب»، أكثر الطيور هدوءاً وغضباً أحياناً، وذلك في الفترة الممتدة من 13 يوليو حتى 24 يوليو الجاري.

«الطيور الغاضبة» المحبوبة تزور دبي ضمن فعاليات مهرجان يستضيفه «دبي فستيفال سيتي مول».