ببغاء راقص يتصدّر الأخبار

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

كشفت دراسة علمية أن ببغاء راقصاً من نوع الكوكاتو حقق شهرة على الإنترنت، يعرض حركات إبداعية ومتميزة عدة، ما يدل على أن حركات الرقص العفوية والمتنوعة ليست قاصرة على البشر.

ويتراقص الكوكاتو «Snowball» ذو العرف الأصفر تلقائياً مع الموسيقى المفضلة لديه، حيث يعرض العديد من الحركات الإبداعية المتميزة، بما في ذلك حركات الرأس ورفع القدم.

وأفادت الدراسة بأن مثل هذه الحركات «تحدث لدى الببغاوات، ربما لأنها مثل البشر (وعلى عكس القرود) متعلمة للأصوات، ويحتوي المخ لديها على روابط سمعية - حركية قوية».

وحصل Snowball على شهرة على «يوتيوب» وفي عناوين الأخبار قبل عقد من الزمن، بعد رقصه على إيقاع أغنية بوب أميركية. وتظهر مقاطع فيديو جديدة منشورة على «يوتيوب» ببغاء الكوكاتو وهو يستجيب موسيقياً لأغنية جديدة للمغنية الأميركية سندي لوبر، وأغنية لفرقة الروك الإنجليزية «كوين»، وذلك بحركات متنوعة عفوية، باستخدام أجزاء مختلفة من جسده، على الرغم من عدم تلقيه أي تدريب رسمي على الرقص.

وكشفت تحليلات مقاطع الفيديو أن الطائر الموهوب لديه مجموعة متنوعة من 14 حركة رقص.