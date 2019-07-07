«طيران الإمارات» تقدّم 11 مليون قطعة شوكولاتة كل عام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستورد «طيران الإمارات» كل عام ما يزيد على 11 مليون حبة شوكولاتة فاخرة من جميع أنحاء العالم، تقدمها لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتستخدمها لتحضير أنواع متعددة من الحلويات، ليستمتع بها ركابها في جميع الدرجات. وتشكل هذه الحلويات جزءاً من تجربة تناول الطعام الفاخرة التي تشتهر بها الناقلة، والمحضَّرة على أيدي طهاة عالميين.

ويستمتع المسافرون مع «طيران الإمارات» في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بتذوق أشهى أنواع الشوكولاتة والحلويات، التي تحمل ثماني علامات تجارية مختلفة من ست دول. ويتم اختيار هذه الشركات لإتاحة الفرصة أمام العملاء لتذوق الشوكولاتة الفاخرة من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن الحلويات المحلية الإماراتية، وتقوم الناقلة بتغيير أنواع الشوكولاتة التي تقدمها كل ثلاثة أشهر، لتوفير تجربة أغنى للمسافرين الدائمين.

وتقدم «طيران الإمارات» الشوكولاتة على جميع رحلاتها، حيث تشكل نكهة ختامية للوجبات ذات الأطباق المتعددة المستوحاة من البيئة المحلية، التي تشملها تجربة تناول الطعام على الطائرة. وتقدم الناقلة قطعتين من الشوكولاتة، تشمل النكهات: كريمة القهوة، برالين اللوز، 70% جواناجا الداكنة، توفل الليمون الأبيض، كاكاو نيبس الداكن، بيتاشيو برالين، والشوكولاتة مع ملح كوزكو ونبس.

ويستمتع المسافرون في الدرجة الأولى بتذوق مزيد من أنواع الشوكولاتة في السلة الموجودة داخل جناحهم، من ضمنها شوكولاتة باتلر من إيرلندا بنكهات متعددة تشمل: الشوكولاتة البيضاء مع التوت، وشوكولاتة الحليب مع العسل.

وتقدم «طيران الإمارات» في جميع الدرجات حلويات بالشوكولاتة وشراب الشوكولاتة. ويوزع أفراد الطاقم في الرحلات الطويلة قطع الشوكولاتة والمصاصات على الأطفال خلال مواسم الأعياد. وتقدم الناقلة أيضاً في الصالون الجوي على طائرة الـA380 شوكولاتة «إم آند إمز»، وكعك الشوكولاتة وغيرهما.

8 علامات مشهورة

غوديفا Godiva البلجيكية، وفالرهونا Valrhona الفرنسية، وكانونيكا Canonica السويسرية، وباكاري Pacari الإكوادورية، ونيوهاوس Neuhaus البلجيكية، وهوتيل تشوكليت Hotel Chocolat البريطانية، وفوري آند غالاند Forrey & Galland من الإمارات، و«كوكو جليلة» الإماراتية.