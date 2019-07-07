في ألمانيا.. كلاب وقطط مُحنّطة للبقاء مع محبيها بعد موتها

المصدر: لوبك - د.ب.أ

لم يكن عمر الكلب أوسكار، من فصيلة بوكسر، قد تجاوز ثمانية أشهر حينما اضطر الأطباء إلى حقنه حقنة الموت، بسبب مشكلات في القلب ومياه على الرئتين، ورغم ذلك فإن مالكه لم يرد التخلي عنه.

كما أنه لم يعد مضطراً لذلك أيضاً، وذلك بفضل محنِّط الحيوانات والطيور بشمال ألمانيا.

عاد الكلب البني يقف بشموخ في غرفة معيشة الطفل الذي يعيش بمدينة لوبك، شمال ألمانيا، «إنه محط الأنظار، إن نظرته لنا أمر رائع»، حسب لينهارد فاجنر، الذي أضاف أن الكلب يبدو كأنه يقف أمامهم، «ولكنه فقط لم يعد يهز ذيله كما كان في السابق».

استطاع ميشائيل زينس، من ولاية سكسونيا السفلى غرب ألمانيا، أن يجعل الكلب الميت كأنه حيوان منزلي ينبض بالحياة، بدءاً من أنفه، حتى مقدمة ذيله، «وأنا راضٍ عن الشكل الذي يبدو به»، حسبما يرى زينس، الذي يمسح العينين الزجاجيتين البنيتين للكلب بعود خشبي صغير يعلوه القطن.

ويعتقد زينس أن تحنيط الحيوانات الأليفة صيحة جديدة، حيث لم يكن يحنط، حتى عام 2018، سوى الحيوانات البرية، بدءاً من الظباء والنمور، مروراً بالغزلان، ووصولاً للغرير الأوروبي.

ولكن زينس، (56 عاماً)، حنّط كلبين بالفعل هذا العام، كان بوكسر ثانيهما، وهناك قطة تنتظر دورها.

ويقول زينس إن تحنيط الحيوانات المنزلية يتطلب جهداً أكثر بكثير من تحنيط الحيوانات البرية، «فالصيادون لا يريدون الاحتفاظ سوى بهيكل صيدهم كذكرى، غير مكترثين في ذلك لتجاعيد بعينها، في حين أن أصحاب الحيوانات المنزلية يأملون أن يبدو حيوانهم بعد التحنيط كما كان قبل الموت».

لذلك فإن تشكيل الوجه هو العمل الأصعب أثناء التحنيط «حيث يستغرق ذلك وقتاً يبلغ ثلاثة أمثال ما يستغرقه تحنيط وجه الحيوان البري».

ولا يحتاج زينس لأكثر من جلد الحيوان وشعره، لجعل حيوانه الميت صورة محفوظة من الحيوان الحي، يتم التخلص من العظام والأحشاء، وباستطاعة صاحب الحيوان أن يدفن هذه الأجزاء.

ويقوم المحنط بسلخ جلد الحيوانات بنفسه، أو يحصل عليه مسلوخاً بالفعل. وفي حالة جلد الحيوانات الغريبة المجلوبة من خارج ألمانيا، فإن هيئة الجمارك تتأكد من أنه تم صيد الحيوان بشكل مشروع.

ثم يتم تشكيل جسم الحيوان من لدائن رغوية، بالنسبة لمعظم الحيوانات البرية، مثل الغزلان والثعالب والذئاب واليحمور الأوروبي، أو القطط البرية، فإن زينس يستطيع شراء أشكال الحيوانات من المحال المتخصصة.

وشكَّل زينس رأس الكلب أوسكار وجسمه باستخدام نموذج لذئب، يستخدم مبارد عادية متوافرة في المحال، وآلة جلخ، وفرشاة معدنية وورق صنفرة.

تحنيط الحيوانات الأليفة صيحة جديدة ظهرت بعد عام 2018.