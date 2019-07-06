الهند قلقة من كبار السنّ

المصدر: نيودلهي - رويترز

حذرت دراسة أجرتها الحكومة الهندية، أول من أمس، من تزايد أعداد كبار السن بين السكان، مشيرة إلى أنها ستحتاج للاستعداد لدمج المدارس ورفع سن التقاعد.

ومن المنتظر أن تستفيد الهند مما يعرف «بالعائد الديموغرافي» خلال السنوات الـ10 المقبلة، بسبب زيادة عدد السكان العاملين بنحو 9.7 ملايين شخص سنوياً بين عامي 2021 و2031، لكن ذلك سيتلاشى سريعاً مع تراجع معدل الخصوبة في البلاد.

وسيكون للنتائج التي خلصت إليها الدراسة تأثير كبير في الكثير من الشركات، خصوصاً تلك التي تركز على طلب العملاء اليافعين.

وأفادت الدراسة بأن عدد الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً سيتراجع بشدة، ما سيؤدي إلى الحاجة إلى عمليات دمج للمدارس.

وذكرت أن عدد التلاميذ المسجلين في 40% من المدارس الابتدائية بولايات مثل هيماتشال براديش وأوتار كاند وأندرا براديش وماديا براديش يقل بالفعل عن 50 تلميذاً.