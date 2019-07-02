الكشف عن أول سيارة شمسية للمسافات الطويلة

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

كشفت شركة ناشئة هولندية تُدعى لايت يير عن النموذج الأولي لسيارتها لايت يير وان، هذا الأسبوع، ووفقاً للشركة تستطيع هذه السيارة التي تعمل بالطاقة الشمسية السير لمسافة 725 كيلومتراً بعد مرة شحن واحدة، إذ تتفوق على سيارة تيسلا إس المسيطرة على السوق حالياً التي تستطيع السير لمسافة 595 كيلومتراً.

وقال ليكس هويفسلوت الرئيس التنفيذي للشركة خلال حفل الكشف عن السيارة «تفتح هذه اللحظة باب حقبة جديدة في قيادة السيارات، فبعد عامين من الحلم والتفكير والعمل الجاد وصلنا إلى هذا الإنجاز، الذي يعد قفزة هائلة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في توفير التنقل النظيف للجميع».

ويُغطي جسم السيارة خمسة أمتار مربعة من الخلايا الشمسية التي تقول الشركة إنها تشحن السيارة بمعدل 12 كيلومتراً في الساعة. وأوضح موقع إليكتريك أن هذا يعني أن بإمكان أي شخص قيادة هذه السيارة لمسافة 30 كيلومتراً إلى العمل في الصباح، وتركها متوقفة في ضوء الشمس طوال اليوم، وشحنها بالكامل بحلول الوقت الذي ينتهي فيه العمل بعد ثماني ساعات.

بالإضافة إلى الخلايا الشمسية، فإن السيارة مصممة أيضاً للتزود بالطاقة من محطات شحن السيارات الكهربائية المعتادة أو حتى المنافذ المنزلية، وبهذا فإن الطقس الملبد لن يمنعك من استخدام السيارة.

وتتلقى الشركة الآن طلبات شراء السيارة البالغة قيمتها 170,000 دولار، ويتوقع بدء عمليات التسليم في أوائل عام 2021.