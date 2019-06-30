الدورة الدولية لحفظ المخطوطات تختتم فعالياتها في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، الدورة الدولية الـ12 في حفظ ومعالجة وترميم المخطوطات التي نظمها المركز خلال الفترة من 10 إلى 27 يونيو الجاري.

وتهدف الدورة إلى توثيق التعاون في مجال حفظ المخطوطات بين المركز والمكتبات والمراكز العالمية، وتدريب عدد من العاملين فيها على عمليات الحفظ والمعالجة والترميم، ما يساعد على نشر الوعي بأهمية المحافظة على المخطوطات والوثائق التاريخية والكتب النادرة. وشهدت الدورة، التي أشرف عليها رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، الدكتور بسام داغستاني، حضور مشاركين من مكتبة بلدية نابلس في فلسطين، ومؤسسة كاشف الغطاء العامة في العراق، ومركز المخطوط والتراث في طاجيكستان، وجامعة مركز الثقافة في الهند.

وتناولت الدورة التدريب العملي على عمليات الترميم اليدوي، والترميم الآلي والتجليد العربي الإسلامي للكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية.

وقال داغستاني: «لقد تميزت دورة هذا العام بعدد من المشاركين الجادين، الذين كانوا مثالاً للاهتمام والانضباط، فهذه الحرفة - حرفة الترميم - تحتاج منا إلى الاهتمام، ونشر الوعي، حتى نتمكن من حفظ تراثنا ليكون متاحاً للأجيال المقبلة». وتضمن الحفل الختامي للدورة، الذي قدمته رئيسة قسم الثقافة الوطنية بالمركز، شيخة المطيري، توزيع الشهادات على المتدربين، وعلى فريق المركز الذي شارك في التدريب العملي بمعمل الترميم.

من جهتهم، أعرب مشاركون في الدورة عن تقديرهم لرئيس المركز، جمعة الماجد، لدعمه المتواصل لنشر هذه الحرفة إلى كل من يحتاج إليها من مكتبات العالم، التي تزخر بالمخطوطات والكتب النادرة والوثائق التاريخية.