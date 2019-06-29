«إليسا» الفلبينية تفوز بسيارة «مدهش»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحمل عالم مدهش، الذي يعد أبرز الوجهات التعليمية والترفيهية العائلية في المنطقة، الكثير من المرح والمفاجآت والفعاليات والجوائز القيّمة لزوّاره طوال موسم الصيف.

ويستضيف المركز التجاري العالمي في دبي الدورة الـ20 لعالم مدهش، الذي يتيح لزواره هذا العام فرصة الدخول المجاني.

وأعلنت الوجهة الترفيهية أن الفلبينية إليسا فورمينتو فازت أخيراً بسيارة GAC GS3 الجديدة كلياً، مقدمة من شركة قرقاش للسيارات والتجارة العامة، مشيرة إلى أنه يمكن لزوّار عالم مدهش المشاركة في المسابقة من خلال إنفاق 250 درهماً على الألعاب داخل عالم مدهش، وسيجري السحب في 17 أغسطس المقبل.

ومع وجود أكثر من 100 من الألعاب والأنشطة المصممة لجميع أفراد العائلة، يمكن للزوار التوفير والاستفادة من ستة عروض وباقات متاحة خلال أيام الأسبوع، وعطلة نهاية الأسبوع. وأشار عالم مدهش إلى أن هناك الكثير مما يمكن تجربته واستكشافه في مناطق المرح الأربع، بما في ذلك ساحة الحركة وساحة المغامرات وساحة التسالي وساحة العرض، ويمكن للزوار التجول عبر أرجاء عالم مدهش، واختيار الألعاب التي يفضلونها. يشار إلى أن عالم مدهش تستمر في مركز دبي التجاري العالمي في القاعات (3 - 7) حتى 17 أغسطس المقبل.

ويفتح عالم مدهش أبوابه من الـ12 ظهراً إلى الـ10 مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الـ11 صباحاً إلى الـ11 مساءً من الجمعة إلى السبت، وفي جميع أيام العطل الرسمية.

100

من الألعاب والأنشطة

المصممة لجميع

أفراد العائلة تضمها

الوجهة الترفيهية.

17

أغسطس المقبل،

موعد اختتام فعاليات

الدورة الحالية لعالم

مدهش.