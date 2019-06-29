مدينة المعلومات ترسم السعادة على وجوه مئات الأطفال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت مدينة المعلومات، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مع شريكها الاستراتيجي MTN مشروعها الثاني من مبادرة «سعادة» التي أطلقتها منذ عامين، إذ نفذت «المدينة» مع بعض الهيئات خطتها التي تمكنت من خلالها من إسعاد شريحة كبيرة من أفراد المجتمع عموماً، والأطفال خصوصاً، من جنسيات مختلفة.

وقدمت المبادرة 1000 حقيبة مدرسية مع مجموعة من مستلزمات القرطاسية الضرورية للطلاب الذين تراوح أعمارهم بين خمس وتسع سنوات. كما دفعت نسبة من الرسوم المدرسية لـ250 طالباً وطالبة، بالإضافة إلى تقديم 1000 حاسوب محمول.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: إن «المبادرة تهدف إلى المشاركة في تفعيل نشاطات العمل المجتمعي، وزيادة الوعي بأهمية التكاتف لدعم الأعمال الإنسانية». وأضاف: «سننفذ المزيد من المشاريع الاجتماعية التي تعمل على تطوير مهارات الجيل الجديد لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع يساعدون على بناء دولة الإمارات الحديثة والأكثر تطوراً».