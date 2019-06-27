فاتح زغل: «العربية» تواجه تحديات معاصرة

المصدر: أبوظبي - وام

نظّم مركز سلطان بن زايد، أول من أمس، محاضرة بعنوان «بعض قضايا اللغة العربية في العصر الحديث»، قدمها مدير تحرير مجلة الإمارات الثقافية الدكتور محمد فاتح زغل، في إطار الموسم الثقافي للمركز للعام الجاري.

وتتطرق المحاضر إلى أهم قضايا اللغة العربية في العصر الحديث، التي تتمثل في الازدواجية اللغوية «الفصحى والعامية»، واللغة العربية وتأثيرات الثورة الإعلامية، وقدرة اللغة العربية على استيعاب العلم وتأصيله، والترجمة والتعريب والإشكالات المعاصرة، وتجارب التعريب، والكتابة بالعربية، ولغة الحوار بالأدب، واللغة العربية والوعي القومي.

وأكد أنه على الرغم من أن الإنترنت والإعلام الإلكتروني قد عززا وجود اللغة العربية وإمكاناتها؛ وقويا تواصلها وتفاعلها مع اللغات والثقافات الأخرى، إلا أنهما أحدثا إشكالات جديدة للغة العربية، ووضعا تحديات أمامها.

وتناول الجهود المبذولة للحفاظ على اللغة العربية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أخذت على عاتقها مهمة قيادة الجهود والمبادرات المخلصة، من أجل المحافظة على اللغة والهوية العربية والنهوض الحقيقي بها على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية، وتكريس مكانتها في المجتمع الإماراتي، وعلى النطاق العالمي، مشدداً على الحاجة الماسة والملحة إلى نهضة لغوية شاملة قادرة على تلبية مطالب ومقتضيات العصر.