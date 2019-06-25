«421» يطلق الموسم الثاني من «نسخة التصنيع»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم المحليّة في أبوظبي، فعاليات الموسم الثاني من النادي الصيفي «نسخة التصنيع»، التي ستقام خلال الفترة بين 30 الشهر الجاري و20 يوليو المقبل، لتتيح الفرصة لأصحاب المهارات والمواهب الإبداعية صقل قدراتهم وتعزيز مواهبهم.

ويتضمن البرنامج سلسلة مكثفة من ورش العمل التي تتناول جوانب متنوعة من الإنتاج الإبداعي، وتستهدف المهتمين بالمجالات الإبداعية العملية، وكذلك الصنّاع الناشئين من مختلف المستويات المهارية، سواء من المبتدئين أو أصحاب المهارات المتقدمة.

ويقدم البرنامج هذا العام مجموعة واسعة من المهارات والأنشطة التي تتضمن العمل على صناعة النسيج والجلود والعطور والتطريز والطباعة بالشاشة الحريرية، إذ سيتسنّى للمشاركين تعلم تقنيات جديدة، وتطوير مهاراتهم وممارساتهم الإبداعية المكتسبة سابقاً.

وتجمع ورش العمل المتخصصة طيفاً واسعاً من الفنون الحرفية والإبداعية، ومزيجاً من المعارف النظرية والتجارب العملية، ما يتيح للمشاركين اكتساب خبرات واسعة حول تاريخ ومبادئ كل حرفة قبل أن يمارسوها بأنفسهم.

ويشار إلى أن المشاركة في ورش العمل لا تشترط وجود خبرة سابقة في هذا المجال.

وفي السياق، قال مدير معرض 421، فيصل الحسن، إن فعاليات هذا الموسم تأتي «بعد النجاح والإقبال الذي شهده الموسم السابق من النادي الصيفي، وفي إطار حرصنا على المساهمة بدعم وتعزيز المهارات الإبداعية للمهتمين بالمجالات الإبداعية العملية، بما ينسجم مع قيم وأهداف معرض421، الرامية إلى تعزيز مكانتنا، باعتبارنا مساهماً ومؤثراً في المشهد الفني لإمارة أبوظبي، حيث تتضمن الفعاليات التي نقدمها مجموعة مميزة من ورش العمل التي تعزّز من المستويات الإبداعية لدى المشاركين في مجالات متنوعة».

ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل منها:

يعود تاريخ صناعة العطور في المنطقة إلى أزمنة قديمة، حيث حافظ على حضوره القوي في الحضارات المتعاقبة، ولايزال حتى اليوم فناً قائماً في الإمارات، وسيتعلم المشاركون في ورشة العمل كيفية صناعة مختلف العطور، اعتماداً على وصفات قديمة توارثتها الأسر المحلية. وسيناقش المشاركون المكونات وكيمياء العطور وتركيبها، فيما ستركز الورشة على المدلولات الثقافية التي تحييها العطور.

فنّ العقد والمِقرمة

تعود أصول حمالات أصيص النباتات المعلقة، المصنوعة على طريقة فن المقرمة، إلى أزمنة قديمة، وتذكرنا بأصالة الماضي، وسيتعلم المشاركون في هذه الورشة العملية فناً تقليدياً، يعرف بفن المِقرمة الذي يقوم على طريقة العقد لصناعة منسوجات وقطع رائعة. وبمجرد أن يتعلم المشاركون كيفية ربط ثلاث عقد بسيطة، فإنهم سيكونون قادرين على صناعة حمالة معلقة جميلة، يمكن وضع أصيص للنباتات فيها.

الدوامة فن الإيبرو

تقدم الورشة مقدمة مفصلة حول فن الإيبرو، الذي يشبه في تصاميمه تلك الخطوط والأشكال التي نراها على الرخام أو الحجر، وسيتعرف المشاركون في لمحة موجزة إلى الأنماط المختلفة لهذا الفن وتقنياته حول العالم، ومن ثم يتعلمون كيفية تطبيق بعض هذه التقنيات الأساسية.

طريق الورق

تطرح هذه الورشة أسلوباً إبداعياً لإعادة استخدام قصاصات الورق، وإعادة تكوينها وتدويرها، كي نحولها إلى ورق مصنوع يدوياً. وسيتعلم المشاركون فن صناعة الورق باستخدام خلاط عادي، وقالب وإطارٍ خشبي، لتحديد قياس الورق، بالإضافة إلى قصاصات الورق المتلفة.

قطبة في نسيج الزمان

يتعرف المشاركون في هذه الورشة إلى فن التطريز الفلسطيني التقليدي. وستشرح الفنانة جوانا بركات، تاريخ فن التطريز وسياقه الثقافي، بما في ذلك ارتباطه بمختلف المناطق في فلسطين، ومن ثم ستتطرق إلى كيفية تغير هذا الفن ودلالاته بعد 1948. وستبحث أيضاً في رؤية الفنانين للتطريز من منظورات مختلفة، كما سيتعرف المشاركون إلى كيفية تنفيذ القطبة المتعامدة، ومن ثم سيطرزون قطعة فنية من تصميمهم. وسيكتسب المشاركون في ختام الورشة معلومات قيمة حول معاني ومدلولات الأشكال التي يتميز بها فن التطريز.

- سلسلة ورش

تتناول جوانب

من الإنتاج الإبداعي،

وتستهدف الصناع

الناشئين.

- البرنامج يتيح الفرصة لأصحاب المهارات لصقل قدراتهم.