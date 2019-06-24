محمود العسيلي لميريام فارس: "يا كارتة"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

انتقادات واسعة النطاق على مدار الساعات الماضية في مصر طالت الفنان محمود العسيلي بعد منشور أساء من خلاله لميريام فارس، حيث اعتبر الجمهور كلام العسيلي بـ"العنصرية والتنمر"، بسبب استخدامه لفظ "كارتة"، لدى هجومه على الفنانة ميريام.

وكتب العسيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كارتة وخنفة... عشان كده أنتِ تقيلة على مصر"، الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من الجمهور، لا سيما الفتيات، حيث تستعمل كلمة "كارتة" للدلالة على الشعر المجعد، وتستعمل كـ"شتيمة" في مصر.

وأعربت إنجي أبو السعود مقدمة برنامج "شاكب راكب" عبر قناة "الحياة"، عن استيائها الشديد من استخدامه لفظ "كارتة"، إذ قالت في حسابها عبر "فيس بوك": "كارتة دي ما بتدلش علي أي حاجة غير إنك رجعي وعنصري وما شوفتش أي فيديو للمهارات الاجتماعية، في حياتك وحاجات كتير أوي مش فاضية أرصهالك علشان أنت مفيش منك رجا".