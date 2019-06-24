«أهل الشيم» يتغنّى بجماليات البيئة الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة التغيّر المناخي والبيئة العمل الفني «أهل الشيم»، الذي يتغنّى بجماليات البيئة المحلية، بهدف زيادة الوعي العام بها.

ويرسم «أهل الشيم»، عبر الكلمات والموسيقى ومقاطع الفيديو، صورة تعبيرية مُتقنة تجسد جمال البيئة المحلية لدولة الإمارات، وما تزخر به من تنوع في الموارد والأحياء البرية والبحرية، وتعكس الارتباط الوثيق بين أبناء الإمارات وبيئتهم المحلية.

وأعلنت الوزارة أنها قدمت الدعم والرعاية للعمل الفني في إطار أحد أهدافها الاستراتيجية، الذي يركّز على رفع مستوى الوعي المجتمعي بالبيئة المحلية.

وصاغ كلمات «أهل الشيم» الشاعر سيف بن كميدش الكعبي، وتغنّت بها مجموعة كورال الإمارات، ولحنه محمد الأحمد، وأنتجه «استديو الوطن».