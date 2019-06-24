ديانا حداد تعيد توزيع «سيوف العز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بتسجيل وتوزيع جديدين، أعادت الفنانة ديانا حداد تقديم الأغنية الوطنية التي سُجّلت منذ أربعة عقود بعنوان «سيوف العز»، كلمات سمو الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وألحان الفنان محمد عبده، الذي كان قد لحنها عام 1975، مؤكدة من خلالها حبها للمملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها الحكيمة. وأعربت ديانا حداد في بيان صحافي عن «فخرها واعتزازها بالمملكة وشعبها، وقيادتها التي صنعت مجداً مختلفاً للسعودية»، وأكدت «حبها لهذا الوطن العربي الأصيل، الذي يرفع الرأس به في جميع أنحاء العالم». وقامت ديانا حداد بعمل مونتاج خاص مصوّر بشكل فيديو للأغنية استخدمت فيه صوراً وفيديوهات متنوعة من مدن ومناطق السعودية، وطرحتها من خلال قناتها الرسمية في موقع «يوتيوب» العالمي، وقدمت فيها شكراً خاصاً لفنان العرب محمد عبده. وتعمل حداد، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على تجهيز وطرح عمل منفرد جديد ستختاره من بين مجموعة من الأغنيات التي قامت بتسجيلها أخيراً، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من عملية المكس النهائي والمونتاج.