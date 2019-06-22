مليونيرات العالم أغلبهم من أميركا والصين

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أظهرت دراسة لشركة «بوسطن كونسالتينغ جروب»، للخدمات الاستشارية، أن عدد أسر العالم التي تمتلك مبالغ مليونية ارتفع العام الماضي. وبحسب الاستطلاع، فإن عدد هذه الأسر ارتفع بنسبة 2% على مستوى العالم، ليصبح 22.1 مليون أسرة.

ويعيش ثلثا أصحاب الملايين في الولايات المتحدة، وفقاً للدراسة، تليها الصين التي يعيش فيها 1.3 مليون مليونير، ثم اليابان 1.1 مليون مليونير، ثم سويسرا 0.5 مليون مليونير، وفقاً لما جاء في الدراسة التي نشرت أمس.

واحتلت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وألمانيا، المركز الخامس، بالنسبة لعدد أصحاب الملايين الذين يعيشون في هذه الدول، والذي بلغ 0.4 مليون.

ويتوقع معدو الدراسة الذين توصلوا إلى هذه البيانات من خلال استطلاع المؤسسات المالية التي تدير الثروات، في 97 دولة، أن تتغير هذه الصورة خلال السنوات المقبلة، وبشكل واضح، حيث رجح أصحاب الدراسة أن ترتفع أعداد أصحاب الملايين في آسيا وإفريقيا بواقع 10% بحلول عام 2023، وأن تزداد نسبتهم في أميركا الجنوبية بواقع 9%.

وبحسب الدراسة، فإن عدد مليونيرات العالم سيرتفع على مستوى العالم، حينئذ، إلى 27.6 مليون مليونير. ووفقاً للدراسة، فإن ثلاثة في الـ1000 من سكان العالم يمتلكون نحو نصف ثروة العالم.

وأشار معدو الدراسة إلى أن الثروة المالية الخاصة في العالم، سواء على شكل أموال نقدية أو أسهم أو سندات أو صناديق، ارتفعت في عام 2018 بنسبة 1.6%، إلى نحو 179 مليون يورو، يتقدمهم أغنياء أميركا، الذين يمتلكون 74 تريليون يورو، يليهم الصينيون، 18 تريليون يورو.

وارتفعت الثروة المالية لجميع الألمان عام 2018 بنسبة 1.9%. وقال أصحاب الدراسة إن الألمان يحتفظون بـ41% من ثروتهم المالية في حسابات ادخارية أو بشكل نقدي، ويحتفظون بنسبة قريبة من ذلك في صناديق معاشات وتأمينات على الحياة، ويدخرون 19% فقط من ثروتهم في أسهم.