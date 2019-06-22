ولي عهد بريطانيا يقابل العميل 007

المصدر: لندن - رويترز

تلقى العميل جيمس بوند زيارة ملكية عندما تجول ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في موقع تصوير فيلم بوند الجديد في استوديوهات باينوود على مشارف لندن.

والتقى تشارلز (70 عاماً) بالممثل دانييل كريج، الذي يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف فاينز وناعومي هاريس، اللذين يجسدان دوري «إم» قائد الخدمة السرية والسكرتيرة الآنسة مونيبيني.

وخلال الزيارة التي تهدف إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند في صناعة الأفلام البريطانية، اصطحب كريج وفاينز ولي العهد في جولة داخل مكتب «إم»، كما شاهد تشارلز تصوير أحد المشاهد على شاشات الكاميرا.