سيف بن زايد يكرِّم مجالس «الداخلية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، في حفل أقيم، أمس، بأبوظبي، المشاركين من جهات ومؤسسات وأفراد، والمستضيفين والإعلاميين في مجالس وزارة الداخلية الرمضانية في دورتها الثامنة لعام 2019.

وكرم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، الجهات التي ساندت ودعمت المجالس من وزارة وهيئات ومؤسسات من القطاعين العام والخاص، ثم كرّم سموّه مستضيفين المجالس من المواطنين والمواطنات، ومن مجالس الأحياء عبر إمارات الدولة، إلى جانب تكريم خاص لرجال الدين الذين شاركوا في نقاشات مجالس الوزارة الرمضانية، والإعلاميين العرب من خارج الدولة، لمشاركتكم القيمة في إدارة المجالس.

وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على التقاط الصور التذكارية مع كل المجموعات التي تم تكريمها، من بينها صورة مع الإعلاميين الذين أسهموا في إبراز المجالس، وعملوا على إداراتها، وأسهموا في نجاحها ووصولها إلى تحقيق أهدافها المرسومة.