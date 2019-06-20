مجلة ألمانية تشيد بخدمات «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشرت مجلة «واس» الألمانية في عددها الأخير تحقيقاً مصوراً عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عرضت فيه الآليات الحديثة والمركبات المتطوّرة التي تحوزها، منها أكبر حافلة إسعاف في العالم

وتضمن التحقيق حواراً مع المدير التنفيذي، خليفة الدراي، تحدث فيه عن مجموعة من الخدمات الإسعافية التي طورتها المؤسسة، أخيراً، من أهمها تشغيل الخدمات الكهربائية الصديقة للبيئة، منها الدرّاجة الكهربائية، والسيارة الكهربائية، وأكد الدراي أن المؤسسة تستعد لإطلاق السيارة الكهربائية في عام 2020، لتكون حاضرة في الحدث العالمي «إكسبو 2020»، لافتاً إلى أن السيارة الكهربائية سيتم تطوير مكوناتها وجميع أجزائها لتتلاءم مع البيئة الخليجية والمناخ والطقس الحار، مضيفاً أن «دبي هي أول مدينة عربية تقتني هذا النوع من سيارات الإسعاف».