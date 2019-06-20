عشاق الألعاب الإلكترونية يلتقون بـ «في جي إكس»

المصدر: شيماء يحيى - الشارقة

على مدى ثلاثة أيام، تنظم مؤسسة «فن» المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، فعالية «في جي إكس» الأولى من نوعها في الشارقة.

وشهد أمس، فعاليات اليوم الأول في مركز إكسبو، بمشاركة مجموعة من الأطفال والشباب، التي تراوح أعمارهم بين ثمانية و30 عاماً من عشّاق الألعاب الإلكترونية.

قدرات إبداعية

وتهدف الفعالية - التي تختتم غداً - إلى الاستفادة من إقبال جيل الشباب والأطفال على الألعاب الإلكترونية، لتنمية قدراتهم الإبداعية والعقلية، وتطوير مهارات التفكير والتحليل لديهم.

وقالت منسقة برامج في مؤسسة «فن»، مجد الفارسي، إن «تنظيم الفعالية يأتي في إطار الالتزام بتمكين أطفال وشباب الإمارات، وتزويدهم بأفضل المهارات وتنمية قدراتهم، من خلال الدورات التدريبية في مختلف المجالات الإبداعية، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية».

وأشارت إلى أن «الفعالية تتضمن العديد من ورش العمل التعليمية والترفيهية، التي يقدمها نخبة من الخبراء التكنولوجيين والتربويين في مجال التصوير والفيديو (الأنيميشن)، منهم المصور أحمد الزرعوني، الذي يقدم ورشة عمل خاصة بالخدع التصويرية، وخبيرة (الأنيميشن)، سحر عبدالله، التي تقدم ورشة عمل صناعة الشخصيات في الألعاب الإلكترونية، بجانب التطبيق العملي، بهدف تعريف المشاركين بأحدث الاتجاهات في هذه الصناعة الإبداعية».

وأضافت مجد: «تتضمن ورش العمل صناعة الألعاب الإلكترونية، وأخرى خاصة باستشعار الحركة، أضافة إلى ورشتي عمل، إحداها عن الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية، وأخرى خاصة بملابس الفيروسات، بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل في الشارقة».

تنمية الذكاء

وقالت منسقة برامج في مؤسسة «فن»: «إن الألعاب الإلكترونية تعدّ من أكثر الوسائل الترفيهية التي تستهوي الشباب والأطفال، كما تلعب دوراً مهماً في تنمية ذكائهم، وتبني شخصيتهم وقدراتهم الذهنية، من خلال الألغاز واستراتيجيات الحلول، التي تعتمد على مهارات تخطي التحديات، وتتطلب القدرة على الربط المنطقي بين مختلف الأحداث في اللعبة للوصول إلى الحل».

وتابعت: «تقدم هذه الفعالية الفرصة لعشاق الألعاب الإلكترونية من خبراء ومبتدئين، للاطلاع على أحدث نسخ هذه الألعاب، وأبرز التوجهات الحالية في صناعتها».

وأضافت أنه «تم تقسيم الألعاب إلى أكثر من 10 محطات للألعاب الإلكترونية، تم تقسيمها حسب الفئات العمرية لضيوف الفعالية، التي تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم العقلية، والتي تجمع بين النشاط الذهني والجسد في آن واحد».

أشهر الألعاب

قالت منسقة برامج في مؤسسة «فن»، مجد الفارسي، إن «المعرض يضم أشهر الأجهزة الإلكترونية، التي يقبل عليها عشاق الألعاب، مثل (بلاي ستيشن 4)، و(إكس بوكس)، التي تقدم مجموعة من أشهر الألعاب، منها لعبة (بابجي، وفيفا، وفورت نايت)».

ودعت عشاق الألعاب الإلكترونية إلى المشاركة في فعالية «في جي إكس»، الحدث الأول من نوعه، الذي تستضيفه إمارة الشارقة، على مدار ثلاثة أيام من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، ومن الساعة الرابعة حتى التاسعة مساءً.