وجبة طعام شهيرة ستختفي من قوائم الطعام!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذرت دراسة من أن وجبة السمك والبطاطا المشهورة عالميا (Fish and chips) يمكن أن تختفي من قوائم الطعام بشكل دائم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.

و نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن علماء قولهم إن الأنواع البحرية المعروفة: سمك القد والحدّوق (العنصر الأساس في وجبات السمك الشائعة)، يُقضى عليها بسبب انخفاض الأكسجين في المحيطات الناجم عن درجات الحرارة المرتفعة، وقد استندت النتائج إلى تحليل قشريات مختلفة الحجم وُجدت بوفرة في القطب الجنوبي.

وجاء في الدراسة أنه: "على مدى السنوات الخمسين الماضية، انخفض الأكسجين في محيطاتنا بحوالي 2 إلى 5%، وهذا له تأثير بالفعل على الأنواع البحرية ما لم تتكيف، فإن العديد من اللافقاريات البحرية الكبيرة إما ستنكمش في الحجم أو تواجه الانقراض، ما سيكون له تأثير سلبي عميق على النظم الإيكولوجية التي تشكل جزءا منها، من الواضح أن هذا سبب كاف للقلق".