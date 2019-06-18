أميركا تبحث عن الكهرباء في باطن الأرض

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن الطاقة الحرارية الأرضية قد تصبح مصدراً أساسياً لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة مستقبلاً، وشجعت على إزالة العوائق التقنية والتنظيمية. حيث بيّن تقرير حديث أصدرته وزارة الطاقة الأميركية، أن الطاقة الحرارية الأرضية -أي الحرارة الكامنة تحت سطح الأرض- ما زالت مصدراً ضخماً غير مستغل لإنتاج الكهرباء. وكشف التقرير التي يحمل عنوان جيوفيجن، أن أمامنا إمكانات هائلة غير مستغلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الحرارية الأرضية. وتوقع زيادة إنتاج محطات الطاقة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة الأميركية بمعدل 26 مرة مقارنةً بالمعدلات الحالية بحلول عام 2050، ما يعني أن الألواح الشمسية وعنفات الرياح لن تكون المصادر المتجددة الوحيدة المتاحة للاستغناء عن حرق الوقود الأحفوري.