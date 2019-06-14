الزنجبيل ليس كله فوائد.. تعرف إلى مضاره

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

يبدو أن الزنجيبل ليس كله فوائد حيث حذرت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه شفارتاو من الإفراط في تناول الزنجبيل بسبب آثاره الجانبية؛ حيث إن له عدد من المضار فقد يؤدي إلى الانتفاخ وحرقة المعدة وجفاف الأغشية المخاطية بالفم وتهيجها.

وأضافت شفارتاو أن الإفراط في تناول الزنجبيل قد يتسبب أيضا في تخفيف الدم؛ لذا يجب توخي الحذر منه بعد العمليات الجراحية وخلال الدورة الشهرية. كما ينبغي على الحوامل توخي الحذر من الزنجبيل؛ نظرا لأنه يعزز فرص حدوث المخاض المبكر.

ولتجنب هذه الآثار الجانبية تنصح شفارتاو بألا تزيد الجرعة اليومية من الزنجبيل عن 4 جرامات؛ حيث تعتبر الجرعة زائدة بدءا من 5 جرامات.

يشار إلى أن الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية جمّة في حال تناوله باعتدال؛ حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة ويحارب أعراض نزلة البرد ويسهم في تحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيره المسكن للألم والمثبط للالتهابات