«ورد مسموم» في سينما عقيل لمدة أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يُعرض فيلم «ورد مسموم»، للمخرج أحمد فوزي صالح، في سينما عقيل بالإمارات، بدءاً من 28 يونيو الجاري ولمدة أسبوع.

تدور أحداث «ورد مسموم» في 70 دقيقة عن الحياة اليومية، التي تعيشها «تحية» عاملة النظافة التي تعيش في حي المدابغ مع أسرتها، ولا تملك شيئاً في الحياة سوى «صقر» شقيقها الذي ترفض أن يتركها ويسافر ليحسن ظروف معيشته، ظناً منها أنه يجب عليه أن يرد الجميل ببقائه دائماً بجوارها.

الفيلم مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي «ورود سامة لصقر»، وهو من بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، وإخراج أحمد فوزي صالح، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، دون الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية سيئة.

يشار إلى أن الفيلم حصد العديد من الجوائز، أبرزها ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ40.