«مصباح علاء الدين السحري» يضيء احتفالات العيد في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط فعاليات عائلية وأنشطة مرحة، تتواصل احتفالات العيد في دبي، التي تقدم باقة من الخيارات، لترضي جميع أفراد الأسرة.

ويحتفي ابن بطوطة مول بعيد الفطر المبارك، عبر تقديم عروض «مصباح علاء الدين السحري» على خشبة المسرح، بالإضافة إلى لقاء شخصيات كرتونية، وورش عمل فنية، واستعراضات ترفيهية متجولة.

وتنظم احتفالات العيد في ردهة الصين حتى اليوم، وتقدم رقصات تقليدية نابعة من الإرث الشرق أوسطي، إضافة إلى عرض علاء الدين على المسرح، الذي يسرد حكايات ساحرة تشمل الجنيات والبساط السحري ومدينة الخيال.

ويستمتع الأطفال بمشاهدة أربعة عروض يومية، تلي كل منها فقرة مقابلة الشخصيات المحبوبة علاء الدين والأميرة ياسمين والجني من الفيلم الكرتوني الشهير، كما يحظون بفرصة التقاط الصور التذكارية بصحبتهم.

وتتاح للأطفال أيضاً فرصة المشاركة في ورش عمل الفنون والحرف اليدوية في ردهة الصين، لإطلاق العنان لمخيلتهم من الساعة الثانية ظهراً حتى 10 مساءً.

ويقدم ابن بطوطة مول العروض الترفيهية المتجولة خلال العيد، والتي تتضمن مسيرة الحفل التنكري الملكي، مقدمة من دائرة السياحة في دبي، وستضم شخصيات ترتدي أزياء ملونة وتسريحات شعر مترفة.

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عروض يومية من العمل

الشهير تقدم على

مسرح ابن بطوطة مول.