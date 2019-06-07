السجن مدى الحياة لممرض قتل 85 مريضاً

المصدر: أولدنبورغ (ألمانيا) - د.ب.أ

قضت المحكمة الإقليمية بمدينة أولدنبورغ بالسجن مدى الحياة ضد الممرض السابق نيلس هوغل وأدانته بتهمة قتل 85 مريضاً.

يذكر أن هوغل قتل ضحاياه بالحقن في الفترة بين عامي 2000 و2005 في مستشفيات بمدينتي أولندبورغ ودلمنهورست في ولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

واعترف هوغل نفسه بارتكاب 43 جريمة قتل.

من جانبه، قال زباستيان بورمان كبير القضاة بالمحكمة، أمس، إن هذه الجرائم حطمت كل الحدود. يشار إلى أنه تم رفع دعوى ضد هوغل على خلفية اتهامات بالقتل في 100 حالة. وبذلك تكون المحكمة أعلنت براءته في 15 حالة منها، بعد إثبات إدانته في 85 حالة.