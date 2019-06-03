حفلات دبي في العيد.. نجوى كرم وتامر حسني وكفوري وعلامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن احتفالات العيد في دبي، ستستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يحييها عدد من أبرز النجوم، احتفاءً بعيد الفطر السعيد.

ويستضيف فندق هيلتون دبي في اليوم الثاني من العيد أمسية غنائية يحييها كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، إضافة إلى المطربين الإماراتيين عبدالله النايف ووليد الجاسم، والمغني والمؤلف الكويتي عبدالقادر الهدهود.

وسيكون جماهير الفنان المصري تامر حسني على موعد مع حفل غنائي في «دبي أوبرا» في السادس من يونيو الجاري. وسيؤدي تامر حسني خلال الحفل العديد من أغنياته الشهيرة، إضافة إلى مختارات من أحدث ألبوماته الغنائية: «عيش بشوقك». ويتمتع تامر حسني بمسيرة حافلة تمتد على مدى 17 عاماً نال خلالها عدداً من الجوائز، منها «أفضل فنان في إفريقيا» من «أفريكان ميوزك أوورد» لعام 2010، إضافة إلى جائزة «أسطورة القرن» من مهرجان «أميريكان بيج ميوزيك أوورد» لعام 2011.

كما يحيي النجمان وائل كفوري وراغب علامة حفلاً غنائياً في السابع من يونيو الجاري في فندق لو ميريديان دبي. وسيقدّم كفوري خلال الحفل عدداً من أغنياته الشهيرة مثل «صرنا صلح»، أما راغب علامة فسيقدّم أجمل باقة من أعماله ومنها «يا ريت» و«قلبي عشقها».

الفنانون سيقدمون عدداً من أغنياتهم القديمة والحديثة خلال الأمسيات الغنائية.