25 ألف عضو في «الروتاري» يلتقون في هامبورغ اليوم

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

يلتقي نحو 25 ألف فرد من أعضاء نوادي الروتاري في 170 دولة اعتباراً من اليوم حتى الأربعاء المقبل في مدينة هامبورغ الألمانية، في المؤتمر السنوي لنوادي الروتاري.

وسيحل وزير التنمية الألماني جيرد مولر ضيفاً على المؤتمر، الذي يهدف إلى مساعدة المحرومين اجتماعياً.

ويوجد على مستوى العالم نحو 35 ألف نادي روتاري خيري، تضم نحو 2ر1 مليون عضو. وفي ألمانيا يوجد نحو 1100 نادي روتاري، تضم نحو 56 ألف عضو، معظمهم قوى قيادية.

ويُعقد المؤتمر العالمي لأعضاء نوادي الروتاري سنوياً بغرض تبادل الآراء بين المتطوعين بشأن مشروعات مرتقبة، والبحث عن استراتيجيات لتطبيق ناجح لهذه المشروعات، حسبما ذكر متحدث باسم المؤتمر.

ودعم أعضاء نوادي الروتاري على مستوى العالم مئات المشروعات، أهمها وأشهرها مكافحة شلل الأطفال.

يُذكر أنه تم تأسيس أول نادي روتاري في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1905، لمساعدة غير القادرين على دعم أنفسهم. وتم تأسيس أول نادي روتاري في ألمانيا بمدينة هامبورغ عام 1927.