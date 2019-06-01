في لحظة فخر للفلبينيين.. مانيلا تشحن نفايات كندا إليها

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

غادرت الفلبين، أمس، سفينة شحن تحمل نفايات تخلّصت منها كندا في الفلبين، قبل أكثر من خمس سنوات، بعد أن تسبب ذلك في خلاف دبلوماسي.

وانطلقت السفينة «إم في بافاريا» التي ترفع علم ليبيريا، وهي سفينة خاصة استأجرتها حكومة مانيلا، من ميناء خليج سوبيك (82 كيلومتراً شمال مانيلا) إلى فانكوفر وعلى متنها 69 حاوية نفايات.

وقالت ويلما إسيما، رئيسة هيئة «سوبيك باي متروبوليتان أوثوريتي»، إن السفينة ستستغرق أكثر من 20 يوماً للوصول إلى المدينة الكندية.

وأضافت: «أخيراً، سحبت حاويات القمامة التي نقلت من كندا وخزنت في خليج سوبيك فريبورت منذ أعوام.. هذه هي لحظة فخر لجميع الفلبينيين».

وشحنت أكثر من 100 حاوية نفايات من كندا - تضم نفايات منزلية وزجاجات وأكياساً بلاستيكية وصحفاً وحفاضات مستعملة - إلى الفلبين بين عامي 2013 و2014.

وأصرّت كندا حينها على أن التخلص من المخلفات لم يكن مدعوماً من قِبل حكومتها، وأنه كان معاملة تولاها القطاع الخاص.

وطلبت الحكومة الفلبينية مراراً من كندا استعادة النفايات، لكن لم يصدر أي قرار محدد عن أوتاوا.