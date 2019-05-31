«المصري الكبير» يستقبل 181 قطعة أثرية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

استقبل المتحف المصري الكبير 181 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وسط إجراءات أمنية مشددة، من قبل شرطة السياحة والآثار.

وقال مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، الدكتور الطيب عباس، في بيان صحافي أمس، إن القطع الأثرية تنتمي إلى عصور تاريخية مختلفة، حيث تضم مجموعة من التماثيل المتميزة التي تنتمي إلى عصور الدولة الوسطي، والمصنوعة من الخشب الملون، بالإضافة إلى مجموعة من نماذج المراكب التي تحمل مجموعات من البحارة.

وأضاف أن من أهم القطع تمثال للملك إخناتون، يرجع لعصر الدولة الحديثة، وقد تم اكتشافه بالبر الشرقي في الأقصر، وهو مصنوع من الحجر الرملي، ويمسك بيده الصولجان، وتبلغ أبعاده ١٩٤سم × ١١٤سم ×٨٠سم.

وأكد مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عيسى زيدان، أن فريق العمل من المرممين قام بإجراء أعمال الترميم من تنظيف ميكانيكي وتقوية القشور الضعيفة الموجودة بالقطع الأثرية، قبل أعمال التغليف وإعداد تقرير عن حالة كل قطعة أثرية قبل النقل.

وأشار إلى حرص فريق العمل من الأثريين علي استلام القطع بعد مطابقتها بالسجلات الأثرية، مضيفاً أن جميع القطع وصلت إلى مركز الترميم بأمان، وتم الانتهاء من أعمال فض التغليف، حيث تم إدخال كل قطعة أثرية إلي معمل الترميم الخاص بها طبقاً للمادة الأثرية، لبدء أعمال الترميم والانتهاء منها قبل الافتتاح.