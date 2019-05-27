دبي الذكية تستعرض تجربتها في مملكة بوتان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك وفد من دبي الذكية في المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني وجودة الحياة، الذي عقد بمدينة تيمفو عاصمة مملكة بوتان، أخيراً، بهدف استعراض تجربة دبي في التحول الذكي، والإنجازات التي حققتها.

وكانت مملكة بوتان، التي حضرت ضيف شرف ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2017، قد وجهت دعوة رسمية لدبي الذكية للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي للتخطيط العمراني وجودة الحياة، واستعراض تجربة دبي الفريدة، ونهجها المتميز في تعزيز السعادة بالمجتمع، وتسليط الضوء على منهجية وإنجازات أجندة السعادة، التي من خلالها تسعى دبي لرفع معدل سعادة الأفراد لديها.

وقالت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، إن «دبي الذكية، وانطلاقاً من مسؤوليتها لجعل الإمارة المدينة الأسعد والأذكى عالمياً، عملت على تعزيز قوة التكنولوجيا، واحتضان أحدث تقنياتها، مثل البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، ووضع خطط واستراتيجيات لاستخدامها بأكثر الطرق فاعلية، وذلك لجعل حياة الأجيال الحالية والمستقبلية أسهل وأكثر سعادة».

وأضافت: «لقد أدركت دبي في وقت مبكر أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تحدد من خلال قدرتها على تحسين حياة الناس اليومية، ونشر السعادة في المجتمع. وسعداء بدعوتنا إلى مملكة بوتان لمشاركة رحلتنا في مسيرة تحول المدينة الذكية مع أفراد ومؤسسات يشاركوننا الهدف نفسه، لنستكشف معاً ما حققته مدن وخبراء آخرون لتعزيز السعادة في المجتمع».

وخلال المؤتمر، قدمت بن بشر عرضاً، ركزت من خلاله على كيفية تصميم الدول لمدنها، وتمكينها من زيادة سعادة مواطنيها، مبرزة تجربة دبي في «أجندة السعادة».

وسلّطت الضوء على مبادرات دبي الذكية الأخرى لتعزيز السعادة في المدينة، بما في ذلك مبادرة «أبطال السعادة»، المحرك الأساسي لتطبيق أجندة السعادة، التي تضم 47 بطلاً من 42 جهة حكومية وغير حكومية، إضافة إلى مؤشر السعادة التابع لدبي الذكية، الذي يعمل على قياس السعادة في دبي، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تسعى إلى الاستغناء بشكل تام عن الورق في العمليات الحكومية، ورقمنة جميع المعاملات المعمول بها بحلول 12 ديسمبر 2021.

من ناحيته، ترأس مستشار تجربة المدينة الذكية في دبي الذكية، الدكتور علي العزاوي، خلال المؤتمر، جلسة نقاشية حول «المدن الذكية المستدامة»، بمشاركة متحدثين من هولندا واليابان والهند والبرازيل والولايات المتحدة.

أجندة المدن السعيدة

قدمت مدير عام دبي الذكية، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، عرضاً حول أجندة المدن السعيدة. وقالت إن «المدن السعيدة تركز على بعض المفاهيم الأساسية، مثل فكرة أن تكون المدينة ذكية من الناحية الاجتماعية بالتركيز على الفوائد الاجتماعية، والحفاظ على الكفاءة والاستدامة في تحقيق السعادة، علاوة على استخدام البيانات والتكنولوجيا أينما كان ذلك ممكناً».