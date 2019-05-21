الطفل علي إبراهيم ضابطاً في شرطة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق مركز شرطة المرقبات، بدبي، أمنية الطفل علي إبراهيم رمضان، ليصبح ضابط شرطة ليوم عمل واحد في المركز، مرتدياً الزي العسكري، ومحققاً بذلك طموحه المستقبلي، بعد أن خاض تجربة العمل في دورية الشرطة «دورية أمن المدارس»، من خلال جولة ميدانية في المنطقة التابعة للمركز.

وقال مدير مركز شرطة المرقبات، العميد علي أحمد عبدالله غانم، إن المركز تلقى طلب مدرسة الأحمدية، التي تقع في منطقة اختصاص المركز، وسارع مباشرةً برفع الطلب للقائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والذي وجه على الفور بتحقيق أمنية الطفل، وتوفير الزي العسكري له، وتخصيص جدول عمل في مركز شرطة المرقبات، يتضمن زيارة لمرافق وأقسام المركز.

واصطحب العميد علي غانم، ومعه نائبه العقيد عيسى أحمد سالم، وعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد، الطفل علي إبراهيم رمضان، البالغ من العمر ثماني سنوات، في زيارة شاملة لمركز شرطة المرقبات، حيث بدأت الزيارة من مكتب مدير المركز، الذي أجرى فيه الطفل علي رمضان اتصالات بعدد من الموظفين في المركز، وعقد اجتماعاً مصغراً، ثم اطلع على القاعات الخاصة بالاجتماعات، ومكتب الضابط المناوب والسجلات الجنائية، والشؤون الإدارية، وخاض الطفل علي رمضان تجربة العمل في دورية الشرطة (مبادرة أمن المدارس)، من خلال جولة ميدانية في المنطقة التابعة للمركز، قام فيها باستخدام جهاز النداء الموجه لمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، والذي تم التنسيق معه مسبقاً بخصوص هذه المبادرة، حيث رحب موظف مركز القيادة والسيطرة بالطفل، الذي عبر عن سعادته وفرحته بالتجربة المكتبية والميدانية.