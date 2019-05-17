الخط العربي يعانق الأضواء بلمسات كريم جباري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، بالشراكة مع دبي مول، تجربة فريدة من نوعها عاشها زوار «دبي مول»، أول من أمس، من خلال حضورهم ومشاركتهم فعالية العرض الضوئي للخط العربي للفنان المبدع كريم جباري، جالوا من خلالها في فضاءات اللغة العربية، التي صافحت الأضواء حروفها الأنيقة، في مشهد جمالي خلّاب ينتصر للفن والإبداع.

وقدَّم جباري في عرضه لوحات مبهرة أثارت إعجاب الجمهور، مزج من خلالها شغفه بالخط العربي مع الرسم الضوئي، فكان النتاج نوعاً جديداً من الفن المعاصر، وتفاعل معه الجمهور بشكل لافت، ليشاركه التحليق في عوالمه الإبداعية. ويستمر العرض الضوئي للفنان كريم جباري حتى يوم السبت المقبل 18 مايو الجاري.

وتلتزم «دبي للثقافة» بإثراء المشهد الثقافي لإمارة دبي انطلاقاً من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على مد جسور الحوار البنّاء بين مختلف الحضارات والثقافات، لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب، وتمكين هذه القطاعات وتطوير المشروعات والمبادرات الإبداعية والمبتكرة محلياً وإقليمياً وعالمياً.