لسان إلكتروني للتمييز بين مذاقات التوابل

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة لساناً إلكترونياً يستطيع التمييز بين مذاق الأطعمة الحارة المختلفة.

وقالت الباحثة بقسم العلوم الغذائية في جامعة ولاية واشنطن الأميركية كورتني شلوسريك: «من الصعب التمييز بين أنواع التوابل الحارة والحريفة عندما تكون بتركيزات منخفضة، وكذلك من الصعب التمييز بين هذه التوابل عندما يكون تركيزها مرتفعاً أيضاً».

ويستطيع اللسان الإلكتروني التمييز بدقة بين أصناف التوابل المختلفة في المأكولات. وأضافت شلوسريك أن هذا الابتكار ينطوي على فائدة كبيرة في مجال الصناعات الغذائية، مثل صناعة الأجبان، إذ يساعد على تحديد كمية التوابل اللازمة عند إعداد أصناف الجبن المتبلة. ومن المشكلات الأخرى التي تظهر عند تذوق المأكولات الحارة أن قدرة اللسان البشري على التذوق تضعف بعد تجربة أكثر من عينة، ولا تستطيع براعم التذوق على اللسان التمييز بين أنواع التوابل المختلفة، في حين أن اللسان الإلكتروني يمكنه التمييز بين أي عدد من المأكولات الحارة التي تعرض عليه، مع الحفاظ على الدقة في التمييز بين أنواعها.