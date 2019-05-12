«لا أهتم» تجمع جاستن بيبر وإد شيران

المصدر: لندن - رويترز

بعد أقل من شهرين من إبلاغ معجبيه بأنه لن يقدم أعمالاً جديدة ليتفرغ لبعض الأمور الشخصية، أطلق مغني البوب الكندي جاستن بيبر، أغنية جديدة مع المغني والكاتب البريطاني إد شيران.

وشارك شيران من قبل في كتابة إحدى أغاني بيبر، لكن أغنيتهما الجديدة «لا أهتم» (أي دونت كير)، هي أول «دويتو» يطلقه النجمان.

وأثار بيبر وشيران، اللذان احتلا عناوين الأخبار العام الماضي، بإعلان زواج كل منهما في حفلي زفاف سريين، فضول المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، حول الدويتو الذي يغنيان فيه عن شعورهما بالوحدة في حفل، ولكنهما يجدان الدعم في شخص قريب.

وكتب شيران على صفحته على «إنستغرام» «أنا وجاستن بيبر أطلقنا أغنية جديدة. اسمها (لا أهتم)، وأتمنى أن تنال إعجابكم». بينما كتب بيبر على «تويتر»: «لقد خرجت للنور. (لا أهتم)». وفي مارس الماضي، أخبر بيبر، (25 عاماً)، الذي عرف الطريق إلى الشهرة وعمره 15 عاماً، المعجبين أنه «يركز على إصلاح بعض القضايا عميقة الجذور»، وسيتوقف عن إطلاق أعمال جديدة.