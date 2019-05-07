مليون نوع نباتي وحيواني مهدد بالانقراض

المصدر: لندن - رويترز

قال علماء، في تقرير مهم عن أضرار الحضارة الحديثة في الطبيعة، إن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي، وأثر تغير المناخ، يهددان عدداً «لم يسبق له مثيل» يصل إلى مليون نوع نباتي وحيواني بالانقراض. وخلص التقرير، الذي أقرته 130 دولة، إلى أن تحولاً واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي، هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر، على مستوى العالم، من الانهيار.

وخلص التقرير، الذي صدر بعنوان «التقييم العالمي»، إلى أن ما يصل إلى مليون من بين نحو ثمانية ملايين نوع من النباتات والحشرات والحيوانات على سطح الأرض مهدد بالانقراض، وقد ينقرض الكثير منها في غضون عقود.

وقال روبرت واتسون، وهو عالم بيئي بريطاني يترأس المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إنه لن يكون ممكناً بدء إجراءات حماية البيئة، واستخدام الطبيعة بشكل مستدام، إلا إذا كانت المجتمعات مستعدة لمواجهة «المصالح الراسخة»، التي تبقي على الوضع القائم.