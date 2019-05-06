النجوم الإماراتيون في رمضان.. كوميديا وحنين للماضي

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

على الرغم من قلة الأعمال الدرامية الإماراتية المتنافسة في السنوات الأخيرة، واقتصار عمليات إنتاجها على شهر رمضان الفضيل، إلا أن الممثل الإماراتي استطاع رغم هذه الصعوبات والتحديات تسجيل حضوره الواضح في مختلف الأعمال الدرامية الجديدة المنتجة، سواء محلياً أو خليجياً.

في هذا التقرير، جولة على أهم مشاركات نجوم الدراما الإماراتية، وحضورهم هذا العام على الشاشة الفضية في رمضان، الذي غلب عليه الحنين إلى التراث، والماضي الجميل الذي يبدو «الثيمة» المشتركة لمختلف الأعمال المنتجة محلياً في هذه الفترة.

الجسمي.. شاهين الطواش

النجم الإماراتي، أحمد الجسمي، الأنشط على صعيد المشاركات الدرامية، سواء داخل الإمارات أو خارجها، يشارك هذا العام في مسلسلين، ليقدم شخصيتين دراميتين متباينتي الخطوط، كما في دوره الأول في المسلسل الإماراتي التراثي «الطواش»، للكاتب الإماراتي جمال سالم، الذي يعرض على «سما دبي»، ويقدم من خلاله الجسمي شخصية التاجر «شاهين الطواش»، تاجر اللؤلؤ الذي تصاب تجارته بالكساد مع ظهور اللؤلؤ الاصطناعي في بداية الأربعينات من القرن الماضي، ما يجعل أهل «الفريج» يعمدون إلى التقليل من احترامه، ما يصيبه بأزمة نفسية.

وعلى النقيض من شخصيته الدرامية في «الطواش»، يقدم الجسمي دوراً جديداً آخر يجتمع فيه مع سيدة الشاشة الخليجية، النجمة الكويتية حياة الفهد، في مسلسل «حدود الشر»، وهو دور تحمس له الجسمي وأعرب عن سعادته به على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، بعد أن نشر صورة تجمعه مع حياة الفهد قائلاً: «مع سيدة الشاشة وسيدة الدراما أختنا وفنانتنا القديرة حياة الفهد، وسعادتي كبيرة بمشاركتي لها في أعمالها»، مضيفاً «كلي فخر بأن أكون في العمل الجديد لشهر رمضان القادم، ابتسم مع أم سوزان».

الغانم.. «أم يوسف» هذا العام

الفنانة الإماراتية، هدى الغانم، تظهر في مسلسل «ص.ب 1003»، المأخوذ عن رواية للكاتب الإماراتي، سلطان العميمي. حيث تقدم الفنانة شخصية (أم يوسف) التي تحاول بشتى الطرق الحفاظ على ابنتها، وتفني حياتها في سبيل سعادة أسرتها وعائلتها الصغيرة، في الوقت الذي تبدأ أحداث المسلسل، الذي يحكي قصة صراع فكري تتمازج فيه القيم التي سادت بين 1986 و1987، في مركز بريد «الذيد»، حيث يتم تعيين (يوسف) مسؤولاً عن صناديق البريد، لتكون مهمته الأولى إنهاء اشتراك صندوق بريد رقم 1003 بسبب وفاة صاحبه، وتسليم ما بداخله من رسائل لوالده.

رزيقة وسالم.. يلحقان بالقافلة

القديرة رزيقة طارش تتشارك بطولة المسلسل الإماراتي التراثي الجديد «الطواش»، مع كوكبة من نجوم الدراما الإماراتية، أبرزهم أحمد الجسمي، مروان عبدالله، سعيد سالم، عن نص للكاتب الإماراتي، جمال سالم، لتقف إلى جانب «شاهين الطواش» بعد أن تصاب تجارته بالكساد وتنقلب حياته رأساً على عقب.

بلال عبدالله.. نشاط ملحوظ

على صعيد متصل، أعلن الممثل الإماراتي، بلال عبدالله، عن مشاركته في المسلسل الإماراتي التراثي الجديد «الطواش»، إلى جانب دوره الجديد في المسلسل الأردني «الحي الشرقي» للمخرج حمود الدباس، الذي يجسد فيه بلال شخصية رجل أعمال إماراتي ثري، تشغله الحياة المهنية والربح المادي عن ابنه الوحيد، الذي يدخل في غيبوبة نتيجة حادث مروري. في الوقت الذي سيتابع الجمهور دوره الكوميدي في مسلسل «أحلى أيام» للمخرج سيف الشيخ نجيب، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما السورية، حيث يقدم بلال شخصية أحد كبار التجار، ويقع ضحية نصب من أحد نجوم المسلسل.

نغموش.. مشاركة وحيدة

من جانبه، اختار النجم الإماراتي، جابر نغموش، هذه المرة، الكوميديا البحرينية «جديدك نديمك»، ليطل على جمهوره في المسلسل الجديد الذي كتب حلقاته جمال الصقر وأخرجه للشاشة مصطفى الرشيد، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الكوميديا من البحرين والإمارات، أمثال سعاد علي وعلي الغرير وموسى بقيش وجمعة علي.

الحوسني.. بين الإمارات والكويت

النجمة الإماراتية، فاطمة الحوسني، تشارك في عدد من الأعمال الدرامية الرمضانية، بين الإمارات والكويت، حيث سيتابعها الجمهور أولاً في المسلسل الإماراتي «ص.ب 1003»، إلى جانب نجوم الدراما الإماراتية، وفي دور آخر بالمسلسل الخليجي «مني وفيني» للمخرج عبدالرحمن السلمان، حيث يشاركها البطولة كل من صمود الكندري، ومحمد العجيمي، ومحمود وعبدالله بوشهري، ومشاري البلام. ويرصد العمل مجموعة من القضايا الاجتماعية المهمة في إطار تحليلي عميق، وعبر مجموعة من الخطوط الدرامية المتوازية وشخصيات خارج أطر الدراما التقليدية.

نجوم شباب

جاءت مشاركة النجوم الشباب واضحة في مختلف الأعمال، حيث تشارك الممثلة الشابة أمل محمد، في مسلسل «ص.ب 1003»، إلى جانب الشباب جاسم الخراز، خالد البناي، ياسر النيادي. فيما يقدم الممثل الشاب مروان عبدالله، دوراً جديداً في مسلسل «الطواش»، إلى جانب والده عبدالله صالح والنجوم سعيد سالم وعلي التميمي. في الوقت الذي تظل المشاركة الشبابية في مسلسل «سالم الجمري»، غير واضحة حتى هذا الوقت، تماماً مثل تفاصيل المسلسل.