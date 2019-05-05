30 حرفياً يقدمون تصاميم مجردة من فلسطين

المصدر: بيرزيت - رويترز

تسعى «تصاميم مجردة من فلسطين»، وهي مؤسسة لا تهدف إلى الربح، إلى إعطاء الشباب فرصة لتطوير مواهبهم وإبداعاتهم، وإيجاد أسواق لمساعدتهم على إنشاء مشروعات صغيرة، وتحسين دخلهم.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، رائد حموري «نعمل على إيجاد طابع تصميمي فلسطيني يكون مصنوعاً بالطرق التقليدية الحرفية، وأن تكون هذه المنتجات تحكي قصة عن فلسطين بطريقة مبتكرة من فلسطين». وأضاف بعد افتتاح سوق الحرفيين الشبان في ساحة المتحف الفلسطيني في بيرزيت، أول من أمس، بمشاركة 30 حرفياً قدموا أعمالاً في مجالات مختلفة، أن «هناك العديد من المواهب الشابة في مجال التصميم بحاجة إلى إعطائها فرصة، وهذا ما يمكن رؤيته من خلال الأعمال المعروضة في سوق الحرفيين الشبان في المتحف الفلسطيني».

وتوزعت أعمال المشاركين في سوق الحرفيين على أعمال من الخشب والفضة والزجاج والجلد وألعاب الأطفال والهدايا التذكارية بطريقة مبتكرة، إضافة إلى الرسم بالحناء وعمل الوشم، وكذلك تصاميم من الورق، إلى جانب عرض للأطعمة والحلويات.

واختتمت سوق الحرفيين الشبان أعمالها، أمس، في المتحف الفلسطيني الذي يحتضن هذه الأيام معرضاً فنياً يضم أكثر من 100 عمل فني تتنوع بين اللوحات، والصور، والرسومات، وأعمال الفيديو آرت، والأعمال التركيبية، والمنحوتات.