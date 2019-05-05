زلزال محمد رمضان يعمّ شوارع القاهرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد النجم المصري محمد رمضان للمنافسة بمسلسله الجديد «زلزال»، ليحجز من خلاله مقعداً مميزاً على المائدة الدرامية، في الموسم الدرامي لشهر رمضان، والذي راهن على نجاحه بجملته الشهيرة «ثقة في الله نجاح»، حيث انتشرت البوسترات الدعائية لمسلسل «زلزال»، بشكل ملحوظ في شوارع القاهرة الكبرى. ويشارك في بطولة «زلزال» كل من الفنانة حلا شيحة، وماجد المصري، ونسرين أمين، وهنادي مهنى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر. ويخوض محمد رمضان منافسة حادة مع عدد من نجوم الدراما المصرية التي تبلغ ذروتها السنوية عادة في عروض شهر رمضان، وتترك أثرها على السيرة الفنية لبقية العام.