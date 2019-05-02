«هادي».. جديد طارق المنهالي بطابع إماراتي شعبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي أغنية «هادي» التي تجمعه بالشاعر الإماراتي زكريا الشيخ، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية «صباح الخير إماراتي».

وتتسم «هادي» التي لحنها ويغنيها المنهالي، بطابعها الإماراتي الشعبي في حُلة تتواكب موسيقياً وتقنياً مع ما يدور في الساحة اليوم مع ابتكار جملها وتطريب عُربها ليتعايش معها المستمع.

وقال الشاعر زكريا الشيخ: ان «أبوتركي (طارق المنهالي) موهبة صقلت بالعلم، إذ يعد أول فنان إماراتي يتخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في أكاديمية بيت العود العربي التابع لدائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، ما جعله يحظى بثقة كبار الشعراء في الوطن العربي الذين لحن وغنى لهم الكثير من الأعمال».

وأضاف: «يجتهد طارق المنهالي كثيراً في انتقاء وتنفيذ أعماله، ويبحث دائماً عما يضيف لرصيده الفني، وله شخصية فنية بلورها الطرب حتى في جمله الشعبية، كما في (هادي) نجده يطربها كفكر وأسلوب ونهج، او كما يردد هو دائماً (طربنة الشعبي)، لذلك ستجمعنا الكثير من الأعمال المقبلة، نمزج فيها الحرف بالنغمة ضمن تفاهمنا وتعاوننا الفني». يشار إلى أن طارق المنهالي أكاديمي حاصل على بكالوريس الحقوق والمحاماة، وماجستير في حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحماية المصنفات الفنية والأدبية، ومن أوائل المتخصصين في هذا المجال الذي قل من يتوجه إليه.

زكريا الشيخ:

«يجتهد المنهالي كثيراً في انتقاء وتنفيذ أعماله، ويبحث دائماً عما يضيف لرصيده الفني».