حلا شيحة: نعم انفصلت.. ولا أريد نُصحاً

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد قرارها خلع الحجاب، والعودة للفن، انفصلت - كما كان متوقعاً - النجمة حلا شيحة عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج استمر نحو 12 عاماً، وأثمر عن أربعة أبناء.

وكشفت حلا لـ«الإمارات اليوم» عن أن الطلاق وقع بالفعل منذ نحو خمسة أشهر، إذ حدث الانفصال في ظل تكتم شديد من الطرفين، حرصاً على الصحة النفسية لأولادهما، وكذلك لاستمرارعلاقة الود والاحترام، خصوصاً أنه والد أبنائها، ولابد أن تتمسك بطريقة المعاملة المثلى معه مهما كانت الظروف. وشددت على أنها لا تريد أن يتدخل أحد في حياتها الشخصية، سواء بالتعقيب أو النصح أو الإرشاد، لأن حياتها ملكها وحدها، وهي صاحبة القرار فيها وليس الآخرين.

ورددت مصادر قريبة من حلا أنها قررت الطلاق منذ فترة بسبب ضغط زوجها يوسف عليها عقب خلعها الحجاب، إذ كان يريدها أن تعود لحياتها التي عاشتها معه 12 عاماً وهي مرتدية الحجاب، وفي حالة اعتزال فني وبعيدة تماماً عن التمثيل والوسط الفني ونجومه.

ومع إصرارها على الرفض واستكمال حياتها الفنية من دون حجاب لم يعد هناك مفر من قرار الانفصال الرسمي، لذا صممت على تنفيذ هذه الخطوة لوضع حد لكل المشكلات التي مرت بها والأزمات المتوقعة في الفترة المقبلة مع استمرار عملها بالفن واعتراض زوجها وعدم اقتناعه بتلك الحياة.

طلاق حلا شيحة كان خبراً تصدّر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة مع خلعها الحجاب، لكن النجمة نفت ذلك بطريقة غير مباشرة، إذ نشرت صوراً من كندا مع أولادها، وعلقت أن حياتها مستقرة مع زوجها وعائلتها، ولا صحة لاعتراض يوسف على خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل بعد سنوات الاعتزال، ورغم تأكيداتها هذه لم تنشر حلا أي صورة تجمعها بزوجها منذ عدولها عن اعتزال الفن وقرارها خلع الحجاب. ومع إعلان خبر طلاقها، وتحديدها أنه تم منذ خمسة أشهر، فهذا يعني أن الطلاق حدث بعد خلع الحجاب بشهرين، في أواخر أغسطس الماضي، وما يؤكد انفصالها غير المعلن منذ فترة أنها حذفت في أكتوبر الماضي الصور العائلية التي نشرتها من كندا بإحدى الحدائق على «إنستغرام».

«زلزال» مع محمد رمضان

يبدو أن حلا شيحة قررت أن تكشف حقيقة الصفحة الأخيرة من حياتها الشخصية، قبل أن تواجه الجمهور في رمضان بمسلسلها الجديد «زلزال» مع محمد رمضان، والذي تعلق عليه آمالاً عريضة، إذ قد يحدد مستقبل استمرارها في الفن مرة أخرى من عدمه. وتشارك حلا أيضاً في بطولة المسلسل الإذاعي «نوسة نحلة ثانك يو» تأليف نهاد وحيد حامد، وإخراج صفي الدين حسن.