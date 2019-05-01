مروة.. أول إماراتية تدير برج المراقبة الجوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، التي تدير المجال الجوي لدبي، وتعدّ جزءاً من المجال الجوي للمناطق الشمالية، عن تعيين أول إماراتية في منصب مدير مناوب على مستوى إمارة دبي، وهي مروة المطروشي، التي التحقت بالمؤسسة عام 2004 كضابط مراقبة للملاحة الجوية.

ويعمل المدير المناوب من داخل برج المراقبة بمطار دبي الدولي، إذ يكون مسؤولاً عن تنسيق المهام اليومية لعمليات مراقبة الحركة الجوية، إضافة إلى ضمان استمرارية عناصر السلامة وتقديم الخدمات. كما ستكون مروة مسؤولة عن فريق إدارة عمليات المراقبة بالكامل.

وخلال مسيرة مروة المهنية، التي امتدت 14 عاماً في قسم عمليات مراقبة حركة الملاحة الجوية مع مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، انعكست مثابرتها على مسارها المهني لتلعب أدواراً أكثر تحدياً في المؤسسة. وفي الوقت الذي حافظت فيه على دقتها في عملها بقسم عمليات مراقبة حركة الملاحة الجوية، أثبتت شغفها في دعم زملائها من خلال دورها كمدربة، حيث تمكنت من تدريب المتدربين الجدد ليصبحوا ضباط مراقبة حركة الملاحة الجوية.