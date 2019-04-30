«المغرب في أبوظبي» يتألق بثراء الصناعة التقليدية

المصدر: أبوظبي- الإمارت اليوم

تتألق فعالية «المغرب في أبوظبي»، التي تعتبر جسر محبة وتواصل وتبادل حضاري وثقافي بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، بإرث الماضي وحداثة الحاضر، حيث يشكل ركن التصميم والمبدعين الشباب بوابة ولحظة في الزمان والمكان تعرض درراً لفنانين مغاربة يتجاوزون قواعد الصناعة التقليدية المغربية، ويوفر فرصة لإبراز ثراء تلك الصناعة وغناها الحضاري المتنوع والفريد.

ألهب رواق التصميم والمبدعين الشباب مشاعر زوار فعالية «المغرب في أبوظبي»، ولا يخفى على القاصي والداني أن الصناعات التقليدية التي تتمحور حولها مشاركة الفنانين في هذا الركن، هي إرث حضاري، يؤرخ للحقب التي مرت بها المملكة المغربية، ونتاج حضاري لآلاف السنين من التفاعل الحي بين المجتمعات المحلية، بما تحمله من رؤى وقيم حضارية.

وتقول إلينا مونية مفتاح، وهي المصممة المشرفة على أحد أركان رواق التصميم والمبدعين الشباب، عن مجموعات من المنحوتات الفنية التي جمعت فيها بين القديم والعصري لخلق إبداع جمالي يأسر الحواس: «أطلقت اسم (دار مفتاح) على مجموعتي الفنية»، وتابعت: «فهنا تتألق في إحدى زوايا الركن قطع من مجموعة سميت حسب التقنية المعمولة بها (فراكتيكال بيكسل)، ومنها لوحة جدارية تجسد أشكال الكثبان الرملية، وهي مصنوعة من حجر مشابه للرخام والمرمر، ولكنه أغلى ثمناً، ويطعّم بكتابات نحاسية».

وأضافت «لقد مزجنا صوراً من الطبيعة بتقنيات العصر الحديث (بيكسالايزايشن - وهي طريقة حديثة لمعالجة الصور) مع إيقاعات متناسقة ونماذج متقنة، وفي الزاوية الأخرى تقبع مجموعة من القطع الفنية من النحاس المخرم تدعى (توهج)»، وأشارت مونية إلى أن الطابع الهندسي المحض هو الارتكاز الرئيس في الابتكار المعاصر لهذه المجموعة، حيث تأخذ أنماطاً من نيازك مضاءة على شكل مكعبات تحدث إشعاعات ضوئية عند سقوطها، لتعكس سحراً براقاً على السقف والجدران.

وفي ركن الأثاث للمصمم جميل بناني، تجد براعة الصانع المبتكر أضيفت إلى أشكال ضخمة من الحجارة والمستوحاة من الطبيعة، مع لمسات جديدة في الطلاء والخشب والصقل بالنحاس على أسطحها، مع مراعاة شكلها القديم، ومرايا من خشب في زوايا أخرى تحمل لوحات فنية من خشب يسمى (العرعار)، منقوشة بكتابات الخط العربي، ومصقولة بالنحاس من كلة الزوايا، وأخرى دخلت بصناعتها أطلية الذهب والفايبر غلاس والنحاس.

وللأزياء حضورها الفتان في المكان عينه، فبين التراثي القديم والعصري الحديث، ظهرت الملابس النسائية، خاصة بحلة جذابة تحاكي قمم الأناقة، حيث انفردت بتميزها بأنماط الحداثة من أحزمة وحقائب اليد، والأحذية، إضافة إلى ضيق الأكمام وأنماط وأشكال التطريزات الحديثة التي تواكب ذوق العصر. من خلال عوالم ونهج وتأثيرات كل فنان ونظرته للعالم، يتحول جناح التصميم والمبدعين الشباب إلى رحلة خارج الزمن لاكتشاف مغرب ينبض بالإبداع والأصالة.

ركن التصميم يوفر فرصة لإبراز ثراء الصناعات التقليدية وغناها الحضاري.

الملابس النسائية ظهرت بحلة جذابة بين التراثي القديم والعصري الحديث.

الصناعات التقليدية نتاج حضاري لآلاف السنين من التفاعل بين المجتمعات.

