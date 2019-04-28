السويدي يوقّع كتابه «مجتمع دولة الإمارات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقَّع مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، أول من أمس، كتابه الجديد «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي والعشرين: قضايا وتحديات في عالم متغير»، الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ29، بحضور نخبة من المسؤولين والمثقفين والمهتمين.

السويدي، الذي أعرب عن سروره البالغ لتوقيع كتابه الجديد، أشار أيضاً إلى حرصه على إقامة حوار ثري وتفاعلي مع القراء والباحثين والأدباء من زوار المعرض، حول مضمون كتابه الجديد، والرسائل التي يحملها في طياته. وأضاف أن ما دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو «الاهتمام المتزايد عالمياً بالبحث في القضايا الاجتماعية، وخصوصاً في ظل تعدد مصادر الخطر التي تهدد الأمن الاجتماعي للدول».

ويتطرّق الكتاب إلى دراسة ما يجري من تحولات وتغيرات كبرى يشهدها العالم على المستويات المختلفة، ويشمل كذلك دراسة للمجتمع الإماراتي في ظل عالم متغير من منظور شامل، يتضمن الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغيرها.